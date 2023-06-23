Україна

Боснійський легіонер набрав 53% голосів

Півзахисника Ріфета Капіча було визнано найкращим гравцем Кривбасу за підсумками сезону-2022/23. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування серед вболівальників, у якому взяли участь 750 учасників, 27-річний боснієць набрав 53% голосів.

Ріфет випередив Андрія Кліщука (13%), Івана Дібанго (7%), Романа Дебелка (6%) та Максима Задераку (6%).

Додамо, що Капіча було також визнано найкращим гравцем другої половини сезону криворізького клубу.

Минулого сезону Капіч провів 29 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав дві результативні передачі.