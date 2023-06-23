Україна

Рівняни зобов'язані заплатити солідний штраф.

КДК УАФ покарав Верес за проведення матчів з вболівальниками.

Каральний орган зобов'язав Верес сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн за матч проти Інгульця і 100 000 грн за матч проти Металурга Запоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Поєдинок проти петрівців відбувся 4 червня, проти запоріжців — через 10 днів.

Раніше повідомлялось, що Зорі зараховано технічну поразку в матчі з Минаєм.