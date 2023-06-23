Україна

Команда з Кривого Рогу ставить перед собою амбітні цілі.

Захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний розповів про вихід команди з відпустки та плани на літні збори.

"Дуже задоволений своєю відпусткою, трохи відпочив із родиною. Їздив до Києва. Почуваю себе добре. Радий, що повертаємось до роботи. Будемо наполегливо працювати, щоб до сезону підійти в оптимальній формі.

Чекаємо на другу групу гравців, які незабаром до нас приїдуть, та зустрінемось з керівництвом, щоб почути задачі на сезон. Але від себе хочу сказати, що ставлю перед собою тільки максимальні задачі та хочу допомогти Кривбасу пробитись до єврокубків", — цитує футболіста офіційний сайт криворіжців.

Раніше повідомлялося, що Ріфет Капіч — найкращий гравець Кривбасу у сезоні-2022/23.