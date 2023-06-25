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Приводом для такого рішення стали помилки суддів у матчах групової стадії турніру.

УЄФА терміново збирається впровадити систему відеоповторів ВАР та систему фіксації голів на молодіжному Євро-2023. Про це повідомляє Football-Italia.

Приводом для такого рішення стали помилки суддівських бригад у матчах групового етапу турніру.

Найгучнішою помилкою був незафіксований гол після удару захисника збірної Італії Рауля Белланови проти Франції. М'яч перетнув лінію воріт, але арбітр Аллард Ліндхут цього не помітив. У підсумку Італія програла – 1:2.

УЄФА поки не підтвердив цю інформацію, але планується, що система ВАР та система фіксації голів буде доступною зі стадії плей-оф. Налагодження їх роботи займе час, тому технології можуть з'явитися не раніше 1 липня.

Раніше стало відомо, що Україна, здобувши дві перемоги на старті турніру, гарантувала собі місце у плей-оф Євро-2023.