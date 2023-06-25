Україна

Футболіст виступав за житомирський клуб упродовж 2,5 років.

Півзахисник Максим Андрущенко залишив склад Полісся. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Андрущенко виступав за житомирський клуб із лютого 2021 року. На рахунку футболіста 37 поєдинків, два забиті м'ячі та три результативні передачі.

До цього 24-річний українець виступав за юнацьку команду Шахтаря, Дубочицю Лєсковац, ФК Смедерево та Спартак Суботіцу.

Раніше президент житомирського клубу озвучив цілі на сезон.