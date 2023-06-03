Раніше команда звільнила тренера після чемпіонства у Другій лізі.
Ігор Жабченко, ФК Нива Бузова
03 червня 2023, 20:51
Нива Бузова у своєму Instagram оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ігор Жабченко.
54-річний фахівець готуватиме команду до дебюту у Першій лізі України у наступному сезоні.
Нагадаємо, Нива вирішила розлучитися із Сергієм Карпенком, який привів команду до чемпіонства у Другій лізі.
До цього Жабченко очолював юнацьку збірну України, Систему-Борекс, Зірку, Суми та Гірник-Спорт.