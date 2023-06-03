Украина: Вторая лига

Раніше команда звільнила тренера після чемпіонства у Другій лізі.

Нива Бузова у своєму Instagram оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ігор Жабченко.

54-річний фахівець готуватиме команду до дебюту у Першій лізі України у наступному сезоні.

Нагадаємо, Нива вирішила розлучитися із Сергієм Карпенком, який привів команду до чемпіонства у Другій лізі.

До цього Жабченко очолював юнацьку збірну України, Систему-Борекс, Зірку, Суми та Гірник-Спорт.