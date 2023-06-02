Украина: Вторая лига

Команда розпочне свій шлях у Першій лізі з новим наставником.

Нива Бузова на своїй сторінці в Instagram оголосила про відставку головного тренера Сергія Карпенка.

Що спричинило звільнення 41-річного українця не відомо.

Карпенко очолював Ниву два останні роки, за які він завоював усі трофеї на рівні Київської області, після чого завоював чемпіонство у Другій лізі, здобувши путівку до Першої ліги.

Також зазначимо, що згодом Нива видалила публікацію про відставку наставника.

Разом із Нивою до Першої ліги може вийти Хуст, який має зіграти стикові матчі з Маріуполем.