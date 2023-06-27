Україна

Команда Віталія Пономарьова поповнилася двома фахівцями.

У понеділок, 26 червня, львівський Рух вийшов із відпустки та розпочав підготовку до старту нового сезону в УПЛ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після тритижневої відпустки футболісти львівської команди зібралися на базі та провели невелику розминку у спортзалі, після чого вирушили на поле. Втягуюче тренування тривало близько години.

Також тренерський штаб Руху під керівництвом Віталія Пономарьова поповнили два спеціалісти — Геннадій Щекотилін та Артем Яшкін.

Яшкін протягом 10 років працював у дитячо-юнацькій структурі київського Динамо. Минулого сезону він очолював команду Академії Руху U-14. В основній команді він відповідатиме за тактико-технічну роботу гравців.

Щекотилін кілька років працював у одеському Чорноморці, а в минулій кампанії був головним тренером юніорської команди Дніпра-1. Він буде асистентом із аналітичним ухилом.

Раніше була інформація, що Рух запланував дев'ять спарингів на літнє міжсезоння. Перша гра пройде у суботу, 1 липня, а суперником буде хмельницьке Поділля.