Україна

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Іспанією.

Півзахисник молодіжної збірної України Арсеній Батагов прокоментував майбутній матч групового етапу Євро-2023 проти Іспанії.

"Уже не буде такого хвилювання перед поєдинком. Я вважаю, що ми зможемо продемонструвати свій футбол, показати хорошу гру. Будемо намагатися досягти хорошого результату, щоб вийти з групи з першого місця.

Не може бути більшої мотивації, ніж грати проти такого суперника на Євро. Наша команда буде вмотивована на всі сто відсотків, робитиме все можливе для перемоги", - наводить слова Батагова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Іспанія – Україна відбудеться сьогодні, 27 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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