U-21

Голкіпер дав свій коментар.

Голкіпер молодіжної збірної України Анатолій Трубін виступив на прес-конференції напередодні поєдинку Євро-2023 (U-21) проти команди Іспанії.

"Я дуже сильно люблю грати у футбол, тому для мене це задоволення. Чим більше ігор — тим краще для мене. Звісно, потрібно відновлюватися. Є наші масажисти, різні вітаміни, а найпростіше — сон, правильне харчування. Немає жодних проблем із цим. Я готовий зіграти ще стільки ж матчів, аби перемагати й виступати далі за збірну.

Коли граєш проти такої збірної, як Іспанія, то не думаю, що може бути якась розслабленість. Звісно, немає вже такого психологічного тиску, але ми всі хочемо грати у свій футбол. У протистоянні з топовою збірною якраз і буде видно результат нашої роботи, те, з чого ми зліплені. Це буде гарна можливість проявити себе. Буде дуже цікавий поєдинок, ми налаштовані по-максимуму.

Я вважаю, що матчі проти Реалу в Лізі чемпіонів узагалі допомагають твоєму кар’єрному зростанню. Грати проти найкращих команд у світі — мрія кожної людини. Ці матчі, звісно, допоможуть, але не є фактором для перемоги. Потрібно, аби всі максимально налаштовувалися та були як одне ціле", — наводить слова Трубіна офіційний сайт УАФ.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня о 21:45 за київським часом.

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