U-21

Керманич дав прес-конференцію напередодні гри проти іспанців.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань виступив на прес-конференції напередодні поєдинку Євро-2023 (U-21) проти команди Іспанії.

Про кадрові проблеми:

"На даний момент лікарі працюють із Мудриком. Є невеликі ушкодження після матчів у Сича і Таловєрова, але, думаю, вони не завадять їм зіграти з Іспанією".

На який початок розраховує Ротань у матчі проти іспанців:

"Завтрашній матч буде трошки іншим. Дві команди вирішили питання з виходом у чвертьфінал. Іспанці і ми зробимо невеличку ротацію. Чого очікувати? Ми добре знаємо один одного. Іспанці грають у структурний та агресивний футбол, у третій зоні чудово контролюють м’яч, — ми це прекрасно розуміємо. Вони мають гарних виконавців у своєму складі.

Ще після жеребкування я говорив, що Іспанія — фаворит нашої групи, це сильна команда із сильними виконавцями. Гадаю, завтрашній матч буде для нас виснажливим у фізичному плані. Ми повинні розуміти, що іспанці будуть більше контролювати м’яч. Але ми до цього готуємося, ми не повинні відходити від своєї структури, а маємо нав’язати супернику свою гру через більш жорсткі дії в центрі поля, контроль м’яча. Також важливу роль гратимуть адаптація до спеки й характер команди".

Про психологічну підготовку:

"Ми повинні розуміти, що поєдинок із Іспанією — вирішальний для розподілення місць у групі. Для обох команд він є важливим. З іншого боку, немає психологічного тиску щодо виходу у чвертьфінал. Це дуже гарний спосіб проявити свої якості, бути професіоналом для кожного гравця, виходити на матч не просто тому, що треба зіграти.

З такими командами ми повинні мріяти. Якщо щоразу будуть такі матчі, як із Іспанією, то це підвищуватиме рівень як команди в цілому, так і окремого гравця. Ми повинні бути налаштовані психологічно й фізично. Завтра на нас не тиснутиме результат, потрібно показувати нашу гру з дуже сильним суперником. Слід грати не на результат, а для вболівальника".

Ротань відповів, чи може бути перемога в цьому поєдинку бонусом у плані подальшої підготовки:

"Так, перемога у завтрашньому матчі є бонусом — не потрібно робити зайві переїзди. Мабуть, вигідніше обом командам грати в Бухаресті. Але зараз не потрібно вибирати суперника, який, можливо, нам дістанеться.

У нас у будь-якому разі буде опонент, до якого треба максимально серйозно відноситися. Не потрібно міркувати, як буде краще. Після матчу ми посядемо своє місце у групі, а потім потрібно максимально сконцентрованими у фізичному та ментальному плані підійти до чвертьфіналу. Незалежно від того, де ця гра відбудеться, для нас головним буде пройти далі".

Про слабкі сторони Іспанії U-21:

"Немає ідеальних команд. Є виконавці, є вимоги головного тренера збірної Іспанії. У таких команд, які мають чудових футболістів, також є слабкі сторони. Ми їх добре знаємо, і я хочу, аби ми використали їх завтра".

Про забиті голи:

"Забивати голи — головне завдання для будь-якої команди. У першу чергу футболіст повинен думати над тим, як забити м’яч супернику. Ми над цим працюємо кожен день, є свої автоматизми, як і в збірної Іспанії. Щоразу прагнемо покращуватися.

Дуже хочеться, щоб із такими командами, як Іспанія, працювали наші задумки. Для мене це буде гарним подарунком — побачити в матчах із такими суперниками те, над чим ми працювали всі ці роки із самого початку", — наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня о 21:45 за київським часом.