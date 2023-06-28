Україна

Football.ua разом із партнером проекту, ТМ Львівське, оцінює дії футболістів збірної України у матчі молодіжного чемпіонату Європи-2023 проти Іспанії.

Молодіжна збірна України не програла жодного матчу на груповому етапі чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року та гратиме далі в чвертьфіналі турніру. Якщо обмежуватись виключно цим кутом зору, то що ще ми хотіли б бачити від команди Руслана Ротаня за підсумком цього раунду змагань? Але все одно доводиться занурюватись у деталі й уже там знаходити зайві приводи для критики вбік "синьо-жовтих". Десь помилялись, десь пропускали непотрібні голи в матчі проти Іспанії, хронічні проблеми з концентрацією в захисті, не надто жвавий футбол в атаці й усе таке інше. А в підсумку, поступились місцем реально потужній команді Санті лише за кількістю забитих м’ячів. Непогано, проте наш уболівальник, як той комар, завжди знайде, де підточити носа.

Football.ua оцінює гру футболістів молодіжної збірної України у матчі на стадіоні Жулешті (за 10-бальною шкалою).

Україна U-21

Руслан Нещерет — 6,5. Під час трансляції якість картинки з Румунії ввела в оману вболівальників — фол проти Нещерета все ж таки був, тож гол Рікельме було не зараховано цілком слушно. І ось тут ми можемо підійти до того моменту, що, окрім цього прикрого епізоду в першому таймі, у діях Руслана навряд чи вдасться знайти якісь інші помилки. Два виходи віч-на-віч, подаровані суперникам нашими ж захисниками, він парирував ще до перерви, а потім пропустив такі голи, що й про нього взагалі не йшлось у тих ситуаціях.

Іспанець рукою чіпляє руку Нещерета. Не знаю як, може якось інтуїтивно, але чудове рішення арбітра в непростій ситуації. pic.twitter.com/Ox6tFyrNcc — Максим Гіленко (@MaxGilenko) June 27, 2023

Ростислав Лях — 5,5. Із зони відповідальності правого захисника прийшов перший пропущений м’яч у наші ворота, хоча й до того Ляху було помітно важкувато витримувати навантаження, які пропонували суперники. Хоча, знову ж таки, Ростислав був лише частиною ротації, тоді як напроти нього виступав Рікельме, у здібностях якого впевнена вся Жирона, Ла Ліга та особисто Віктор Циганков за підсумками цього сезону. Десь було помітно, що не вистачає досвіду великої гри, і в підсумку це призвело до результативних помилок.

Володимир Салюк (5,0) — Олександр Сирота (5,0) — 5,0. Ротань спробував оновити центр захисту на гру, яка була дещо позбавлена належного ажіотажу, і в підсумку надивився на помилки збоку обох виконавців, яким довірився. Спочатку Салюк привіз гольовий момент на власній ворота в першому таймі, а вже на початку другого Сирота спочатку став співавтором автоголу, а потім його посадив на м’яке місце Абель Руїс, який ще в першому турі застовбичив за собою місце претендента на хибу всього турніру. Такий собі виступ від гравців ротації, хоча й Іспанія не давала також обсягу роботи, як, наприклад, мали Хорватія та Румунія в матчах проти неї.

Костянтин Вівчаренко — 6,0. Відсутність належної динаміки на тлі втоми спричинило заміну для лівого захисника після перерви, хоча таку характеристику можна було дати лише діям в атаці Вівчаренка. У захисті він у переважній кількості ситуацій опинявся там, де треба, і кілька разів накривав небезпечні передачі.

Олег Очеретько — 5,0. Якщо в ситуації з автоголом Желізка більш-менш усе зрозуміло — просто не пощастило нашому гравцю, то Очеретько ледь не власними силами привіз гол у наші ворота ще на самому початку зустрічі. Ротань від початку гри запропонував цікавий варіант із півзахистом, де кожен гравець володіє якісним пасом, і щоб так спростувати логіку тренерського штабу, як це зробив Олег своїм відвертим привозом, то треба було ще вміти зробити. І якщо в подальшому з передачами в нього вже не виникало подібних проблем, то в плані боротьби було помітно відбиток невпевненості, який наклав той епізод.

Іван Желізко — 5,0. Важливу роль у центрі поля під час кваліфікації до цього турніру відігравав Желізко, але на самому Євро-2023 йому доводиться змиритись із роллю гравця ротації та участі в прикрих ситуаціях, яка мала місце, наприклад, під час спроби вибивання з власного воротарського від Сироти в другому місці. Насправді, дійсно прикро за півзахисника, оскільки до нього було чи не найменше претензій за ходом гри з лінії захисту.

Олександр Назаренко — 6,5. Банально ніде було розбігтись Олександру з його відмінними швидкісними характеристиками в першому таймі, але, коли така нагода випала, то Назаренко її використав на повну. У підсумку — гольова передача в матчі, де суперники мало кому з нашої лінії нападу давали взагалі отримувати м’яч, тож доводилось спочатку його вигризати, а потім шукати свої моменти.

Дмитро Криськів — 6,0. Ротація стартового складу в нашої команди була значною, але півзахисник Шахтаря, якого дуже критикують уболівальники, так і не став її частиною. Можливо, це трапиться вже в чвертьфіналі, якщо відновиться Мудрик, але зараз Криськіву було надано черговий шанс і він використав його бодай у тому плані, що уникав відвертих помилок, на відміну від інших. Звичайно, цього разу його умовний пас п’ятою не потрапить до найкращих моментів туру Євро-2023, однак пару ключових передач до чужого штрафного він усе ж таки оформив.

Максим Брагару — 5,5. У цьому матчі номінальному фланговому захиснику дійсно довелось більше відпрацьовувати позаду, аніж виконувати обсяг роботи в атаці, заради чого його й залучав тренерській штаб до стартового складу. Брагару дали можливість відіграти трохи більше за повну годину ігрового часу, але він устиг усього лишень 16 разів зустрітись із м’ячем за цей час. Боротись проти суперників за цей час довелось ледь не вдвічі частіше.

Богдан В’юнник — 7,0. Чи бачили ми збірну України в атаці в першій половині гри? Погодьтесь, що навряд чи. А гол у нашого єдиного нападника за підсумком цього відтинку гри на рахунку все ж таки опинився. Швидкість та відчуття моменту — дві переваги В’юнника, якими він скористався на повну в тому епізоді, і яких у рівній мірі йому не вистачало в певних ситуаціях після перерви. Однак боротись на рівні з іншими партнерами заради якомога надійнішого захисту Богдан усе одно був готовий.

Олексій Сич — 6,0. Ротація за позиції лівого захисника під час перерви була цілком слушним рішенням, оскільки Вівчаренко залишався єдиним гравцем оборони, до якого не застосовували ротацію в стартовому складі. Сич з’явився замість нього на другий тайм і зіграв у непоганий футбол із певною, але невеликою, кількістю помилок, якісною боротьбою, але з другим пропущеним м’ячем, передача під який пройшла крізь його зону.

Володимир Бражко — 6,0. Поява півзахисника в другому з трьох слотів наших заміни була цілком удалою, адже Бражко фактично не помилявся під час передач та лише одного разу втратив м’яч під тиском суперників, що на його позиції є критично важливим показником. Окрім цього, на рахунку Володимира за короткий час назбиралось чимало епізодів участі в боротьбі, які завершувались найкращим для нашої команди чином.

Олексій Кащук — 6,0. Той видовищний перформанс у першому матчі проти Хорватії тепер настільки впадає у вічі, що й сприймати гру нападника через нього стає важко. Цього разу Кащука використали в якості підсилення за ходом гри, проте чи підсилив він її насправді хоча в атаці? Кілька перспективних ситуацій завершувались вайлуватими спробами дриблінгу, але інколи все ж таки вдавались перспективні рішення. Оцінити такий обсяг роботи буде вкрай складно, але достеменно можна вважати, що поява Олексія гру нашій команді точно не зіпсувала.

Георгій Судаков та Данило Сікан — 7,0. Пара представників донецького Шахтаря, які також належать до групи основних виконавців команди Ротаня, долучилась до гри лише під завісу основного часу й одразу створила привід для забитого м’яча. Сікан зробив те, що вміє найкраще — відкрився під закидання на швидкості та заробив на собі пенальті, а Судаков із величним спокоєм його реалізував. Вийшов такий собі результативний дует, хоча часу на реалізацію задуму тренерів було вкрай обмаль.