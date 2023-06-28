Україна

Коломоєць, Трубочкін, Паламар, Байдал і Шишка залишили закарпатський клуб.

Минай у своєму Telegram-каналі оголосив про відхід одразу п'ятьох футболістів.

Команду Володимира Шарана залишили захисник Іван Трубочкін, півзахисники Руслан Паламар, Михайло Шишка та Антон Байдал, а також Юрій Коломоєць.

Трубочкін минулого сезону провів 19 матчів, у яких забив один гол. Паламар відіграв дев'ять ігор, у яких віддав одну гольову передачу. На рахунку Шишки 12 матчів після приходу до клубу минулої зими.

Байдал провів 25 поєдинків у складі Миная, в яких забив два м'ячі. На рахунку Коломойця 15 проведених зустрічей.

Раніше повідомлялося, що Минай підписав контракт із Іваном Демиденком, а також продовжив угоду з Олександром Бандурою.