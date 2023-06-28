Україна

Команду Сергія Лавриненка поповнили три спеціалісти.

У рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ футболісти Вереса проведуть два навчально-тренувальні збори. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перший збір стартуватиме завтра, коли футболісти пройдуть медичне обстеження.

Перший спаринг рівненського клубу пройде проти Металіста 1925. Гра відбудеться 8 липня.

На другому зборі Верес проведе три спаринги. Перший проти тернопільської Ниви – 14 липня, після чого буде гра з львівськими Карпатами – 17 липня. Останній матч із Кривбасом – 19 липня.

Також Верес оголосив про поповнення тренерського штабу Сергія Лавриненка. До нього увійдуть Сергій Таран, Вадим Заяць та Юрій Шевчук.

Раніше повідомлялося, що Верес достроково розірвав контракт із Геннадієм Пасічем.