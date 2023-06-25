Україна

Сергій Коваль висловив позицію клубу щодо формування єдиного телепулу на майбутній сезон.

Радник президента Вереса Сергій Коваль прокоментував загальні збори клубів УПЛ, на яких обговорювалося створення єдиного телепулу на наступний сезон.

"Від самого початку обговорення концепції єдиного телепулу наш клуб виступав за цю ідею. Зокрема, президент Вереса Іван Надєїн неодноразово публічно заявляв, що Верес — за єдиний телепул.

На сьогоднішньому засіданні ми, як клуб, очікували побачити чітку картину стосовно трансляцій з цифрами, викладками, вартістю продакшену, джерелами монетизації, тощо. На виході ж вийшло, що конструктивних і конкретних напрацювань — немає. Бізнес-модель єдиного телепулу — не є зрозумілою. Неясно, яким чином клуби планують заробляти на продажі прав на телетрансляції. Це ж одне з основних джерел наповнення бюджету клубів у всьому світі. Більше того, немає розуміння, як вийти з ситуації, коли три клуби: Дніпро-1, Зоря і Динамо — вже зараз чітко оголосили позицію, що за будь-яких обставин залишаться з групою телеканалів 1+1, де мають діючі контракти.

Нам було презентовано проєкт, згідно з яким клуби своїми силами формують бюджет, з якого потім оплачується продакшн трансляцій. А от яким чином покривати ці витрати, виходити в плюс — цього уже ніхто пояснити не може. Та ж сама історія і з часовими рамки: "окей, перший рік ви інвестуєте стільки-то, через рік-два гарантовано забираєте стільки-то" — цього ж немає. Нам кажуть: "можливо, комусь продамо, можливо через рік, можливо через два". Тобто фактично, клубам пропонують оплатити продакшн трансляцій власним коштом — в нас хочуть забрати:

а) надходження від реалізації бетінгових прав, які розподіляються між всіма клубами УПЛ;

б) надходження від генерального партнера УПЛ компанії VBET, які також мають бути розподілені між усіма учасниками;

в) надходження від міжнародних організації, цільовим призначенням яких є саме клуби.

Далі скласти ці кошти в один казан і направити його на продакшн під виглядом благої ідеї підтримки єдиного телепулу. Більше того, нас запевняють, що ці надходження є доходами від реалізації прав на телетрансляції, а це вже, вибачте, трохи дивакувата математика. Зазначені надходження апріорі належать клубу, вони закладені в наш бюджет. Чому хтось вирішує за наш клуб, на що направляти дані кошти?

Відсутня також чітка бухгалтерія, обгрунтування, чому закладена вартість організації однієї трансляції коштує саме стільки. Ми ж теж робимо свої дослідження, спілкуємося з людьми, і виходимо на умовну цифру 10, в той час як нам пропонують робити те ж саме за умовну цифру 25.

Є купа нюансів і питань технічного характеру, на які мають дати відповідь фахівці. Чи потрібні нам трансляції на 10+ камер? Скільки стадіонів УПЛ інфраструктурно потягнуть організацію такої трансляції? Чи потрібна картинка в умовній якості 4к, якщо на задньому плані порожні трибуни і обшарпані бігові доріжки? Люди дивляться відео в смартфонах, світ змінюється. Давайте знайдемо баланс, зробимо співвідношення ціна-якість, але відштовхніться від реалій, зніміть рожеві окуляри. Сядьте, подумайте, запропонуйте. Це що, хіба складно?

Ми готові шукати консенсус, готові до компромісів, готові розглядати будь-які комерційно привабливі варіанти єдиного телепулу, але наразі вони просто відсутні. Відсутня логіка і відсутня бізнес-модель. З таким же успіхом, ми можемо продовжувати співпрацю з тією ж Setanta по старій схемі або робити свій продакшн, транслювати матчі на нашому клубному каналі VeresTV у YouTube, шукаючи механізми і можливості компенсації вартості цих трансляцій самостійно, без участі УПЛ і щорічних мантрів про те, як все буде добре з єдиним телепулом", - наводить слова Коваля прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес оштрафований за проведення матчів із глядачами у воєнний час на 200 000 гривень.