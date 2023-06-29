Україна

Крім "нерадзуррі" у послугах українця зацікавлені ще два клуби АПЛ.

Представник агенції Part Of The Game, з якою співпрацює воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін, прокоментував чутки про інтерес з боку Інтера та Челсі.

"Інтер виявляє інтерес до Трубіна. Переговори ще тривають і це стосується двох клубів. Більше того, є два клуби АПЛ, які також виявляють інтерес до нього.

Для нас важливо, щоб Анатолій був головним воротарем. Як тільки цей фактор буде задоволений, він зробить свій вибір. Ціна на Трубіна ще не встановлена", — наводить слова агента inter-news.it.

Раніше була інформація, що у послугах Трубіна зацікавлений Інтер, який розглядає українця як заміну Андре Онана. Також потім виникли чутки про інтерес Челсі.

Раніше повідомлялося, що Трубін був визнаний найкращим воротарем минулого сезону в УПЛ.