Україна

Дмитро Криськів поділився очікуваннями від чвертьфіналу Євро-2023.

Півзахисник молодіжної збірної України Дмитро Криськів прокоментував підготовку "синьо-жовтих" до чвертьфіналу Євро-2023 проти Франції.

"Ми провели дуже хороший відбірковий цикл, тому дійсно вірю у свої сили. Це для нас не якийсь сюрприз. Це те, заради чого ми працювали.

У Франції хороша збірна, хороші гравці. Добре її знаємо та ще підготуємося, шукатимемо слабкі сторони. Звичайно, хочемо перемогти. Була поразка, була нічия. Сподіваюся, перемога попереду", — сказав Криськів в інтерв'ю УАФ.

Нагадаємо, матч Франція — Україна пройде в неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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