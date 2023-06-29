Завершились всі матчі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи.
Гравці молодіжної збірної України, УАФ
29 червня 2023, 00:15
Вчора, 28 червня, пройшли заключні поєдинки групового етапу молодіжного Євро-2023, за підсумками яких визначились всі збірні, які пробилися до чвертьфіналу турніру.
Серед збірних, які вийшли з групи, була Україна, яка під керівництвом Руслана Ротаня посіла друге місце у групі В, поступившись лідерством Іспанії.
Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Франції, яка набрала дев'ять очок, вигравши групу D.
Переможець цієї пари у півфіналі зіграє проти найсильнішого у протистоянні між збірними Іспанії та Швейцарії.
Чвертьфінали молодіжного Євро-2023:
Грузія — Ізраїль
Англія — Португалія
Іспанія – Швейцарія
Франція - Україна
Нагадаємо, матч Франція — Україна пройде в неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.