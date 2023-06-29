U-21

Завершились всі матчі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи.

Вчора, 28 червня, пройшли заключні поєдинки групового етапу молодіжного Євро-2023, за підсумками яких визначились всі збірні, які пробилися до чвертьфіналу турніру.

Серед збірних, які вийшли з групи, була Україна, яка під керівництвом Руслана Ротаня посіла друге місце у групі В, поступившись лідерством Іспанії.

Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Франції, яка набрала дев'ять очок, вигравши групу D.

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє проти найсильнішого у протистоянні між збірними Іспанії та Швейцарії.

Чвертьфінали молодіжного Євро-2023:

Грузія — Ізраїль

Англія — Португалія

Іспанія – Швейцарія

Франція - Україна

Нагадаємо, матч Франція — Україна пройде в неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.