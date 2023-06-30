Україна

26-річний форвард поповнив склад черкаського клубу, що готується до дебюту в УПЛ.

Нападник Металіста Максим Прядун підписав контракт з ЛНЗ. Про це повідомляє прес-служба черкаського клубу.

Деталі угоди із 26-річним українцем не розголошуються. У складі дебютанта УПЛ футболіст виступатиме під дев'ятим номером.

"Металіст, на жаль, вилетів до Першої ліги. У клубу була невелика заборгованість та проблеми з фінансами.

У мене було кілька варіантів, але ЛНЗ став найкращим для мене.

Так, я стежив за цією командою, бо був від них інтерес протягом трьох останніх років. І в Другу лігу мене хотіли, і в Першу. Після приїхали люди з керівництва клубу та сказали, ми вже вийшли до УПЛ, давай до нас", — сказав Прядун в інтерв'ю прес-службі клубу.

Минулого сезону Прядун провів 28 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.