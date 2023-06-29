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Наставник житомирського клубу розповів про новачків та навчально-тренувальні збори.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував підготовку команди до дебюту в УПЛ, а також розповів про збори та новачків клубу.

"Особливостей на зборах насправді ніяких, це — передсезонні збори. У нас на них місяць, це все-таки не три з половиною місяці. Для хлопців — це краще, бо три з половиною місяці — це довго. Можна виділити особливість, що в нас будуть з’являтись нові гравці. Для налагодження взаємозв’язку, для розуміння принципів потрібен час. Збори для того, щоб привести у відповідність фізичні кондиції і покращити їх, покращити взаєморозуміння в лініях, між лініями, відпрацювання оборони, відпрацювання атаки, відпрацювання переходу з однієї фази в іншу. Те, що було вчора — нас абсолютно не цікавить. Якби команда була без змін, то, звісно, ми витрачали б менше часу на те, про що я згадав вище. На сьогодні — ми фактично починаємо з нуля. Але у нас кваліфіковані футболісти, вони здатні до навчання, тому я впевнений, що багато часу для засвоєння тих принципів, які ми їм пред’явимо, не знадобиться.

Ми не готуємось до суперників. Навіть, якби ми грали з Барселоною чи Реалом, то ми працювали б над тим самим, про що я вже говорив. Ми не раніше за всіх вийшли з відпустки — ми раніше за усіх пішли у відпустку. Час відпустки у нас був такий, як і в команд Прем’єр-Ліги. Ми вийшли раніше і це добре, бо часу завжди недостатньо. Проблем немає, хлопці до цього професійно ставляться. І якщо хтось вважає, що ми вийшли раніше, то я повторю — наша відпустка була рівно такою, як і в команд Прем’єр-Ліги.

Ми будемо працювати над усіма компонентами. Насправді, літній збір — це фундамент не на весь сезон, а на півроку, навіть трохи менше. Взимку ми готуємось до відновлення чемпіонату, який триватиме стільки ж, як і цей період. Відмінність зимових і літніх зборів — лише у часі проведення зборів. Можуть бути певні відмінності по селекції, яка може бути більшою влітку. Головне це — час. Якщо взимку у нас було три з половиною місяці, то тут — усього місяць. Тому, звісно, підготовку ми не будемо розтягувати, але й не будемо форсувати. Ми не вперше проводимо збори, знаємо, що робити. Будуть певні корективи через погоду, але ці корективи дозволять нам виконати усе, що ми запланували.

Для футболістів завжди краще грати, але тим не менш ми до жодної гри ми не будемо готуватись. Ми готуємось до чемпіонату і ці ігри ми розглядаємо, як етап підготовки до чемпіонату. Але гра — це завжди найкращий тест. Можна бігати, можна стрибати, що ми і робимо, можна плавати, можна підніматись в гори, але найкращий тест — це гра. Це будуть непрості ігри. Окрім рівня суперника, хлопці будуть під великими навантаженнями. Саме тому ми і розглядаємо ці ігри, як підготовку.

25 червня ми зіграли з румунською командою Сепсі з вищої ліги Румунії, вони зайняли шосте місце і завоювали Кубок Румунії. Далі у нас попередньо запланована гра 30 червня з командою Першої ліги Капфенберг, 8 липня попередньо запланований матч з прем’єрліговим віденським Рапідом, 12 липня у планах першоліговий Хартберг, 15 липня в нас запланований матч з лідером Першої ліги Грацер. І на цьому у нас закінчуються ігри тут. По приїзду в Житомир ми плануємо зіграти ще одну гру до початку чемпіонату. Дата залежатиме від того, коли ми стартуємо — 29 чи 30 числа. Проведемо зустріч за тиждень до цього, щоб вийти на тижневий цикл. Це те, що стосується ігор.

Повторюсь, що підготовки до ігор немає, ігри ми розглядаємо, як тест і як день великого навантаження. Можу додати, що першу гру ми зіграємо по тайму, а далі буде збільшуватись час і навантаження на хлопців. Хтось зіграє більше, хтось менше. Сподіваюсь, що погода та суперники дозволять нам виконати програму. Але з огляду на те ставлення, яке демонструють хлопці, дай їм Бог здоров’я, я думаю, що ми підготуємось. Ну, а чемпіонат покаже.

На чому після проведення контрольних ігор більше фокусується тренерський штаб: на тому, як команда виконала вимоги тренерів та тому, що вдалось, чи більше на розборі помилок? Це все йде разом. Ми звертаємо увагу на все, про що ви згадали. Єдине, на що ми не зважаємо — це на рахунок. Якщо команда виграла, але грала погано, не виконала те, на чому ми не наголошуємо, не було ігрової дисципліни — то що принесе ця перемога? В чемпіонаті це принесе нам три очки, але ж ми говоримо про збори. Тому нас в першу чергу цікавить, як ви влучно зауважили, виконання тих дій, яких ми вимагаємо від хлопців. Плюс, звісно, їх індивідуальна майстерність. Ми розбираємо повністю все — усі ті компоненти, які готуємо. Незалежно від рахунку.

Кадрове підсилення: Чоботенко, Шабанов та Кравченко? Це дуже добре відомі гравці. Ми давно за ними спостерігали. Це не ті гравці. які зарекомендують себе, або ні. Я вважаю, що це посилення. Це кваліфіковані гравці рівня Прем’єр-Ліги. Нема сенсу про них говорити багато, бо вони дійсно відомі. Шабанов — гравець з великим досвідом, я вважаю, сильний футболіст. Людина має першу передачу, дуже добре розуміє ті вимоги, які властиві гравцю його позиції. Чоботенко — це молодий хлопець, який вже має достатньо ігор в Прем’єр-Лізі, має досвід. Шабанов і Чоботенко мають гарну фізику та антропометрію, яка відповідає вимогам сучасного футболу. Ми давно їх хотіли, але коли ми були в Першій лізі, то це було дещо проблематично.

Що стосується Кравченка, то це — машина, це об’єм, це людина, яка може зіграти дві гри поспіль. Він також має дуже пристойний досвід. Він так само давно був у нас на олівці, але з’явився лише в даний момент.

Це люди не те, щоб для підсилення, це люди, яких ми дуже добре знали і як показує робота — вони швидко все сприймають, бо мають високу кваліфікацію. Дуже добре влились в колектив, а як ви знаєте, колектив у нас дуже хороший. І їх прийняли. Це радує. Будуть ще новачки, але це буде поступово. Розкажемо про це, коли вони приїдуть.

Трансфери? Конкретно по позиціях я б не говорив, бо якщо в нас є можливість взяти гравця і він сильніше, ніж гравець, який вже є тут, то, звісно, він нам буде цікавий. Казати про якусь конкретну позицію я б не став. Я вважаю нашу команду доволі-таки непогано укомплектованою для певних завдань. Тому ми сильно не прив’язуємось до позиції, ми прив’язуємось до якості гравця", - наводить слова Калітвінцева прес-служба клубу.

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