"Гірники" хочуть отримати хорошу компенсацію за свого таланта.
Анатолій Трубін, фото getty images
01 липня 2023, 14:31
Голкіпера Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив ряд європейських провідних клубів.
Як повідомляє портал FcInterNews, український клуб встановив цінник на свого футболіста у розмірі 40 мільйонів євро.
Вже відомо, що в Інтері вважають таку вартість завищеною, тому розглядають й інші варіанти підсилення позиції.
Зазначимо, що чинний контракт між Анатолієм Трубіним та Шахтарем діє до літа наступного року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі розглядає варіант із придбанням Трубіна.