Україна

"Гірники" хочуть отримати хорошу компенсацію за свого таланта.

Голкіпера Шахтаря Анатолій Трубін зацікавив ряд європейських провідних клубів.

Як повідомляє портал FcInterNews, український клуб встановив цінник на свого футболіста у розмірі 40 мільйонів євро.

Вже відомо, що в Інтері вважають таку вартість завищеною, тому розглядають й інші варіанти підсилення позиції.

Зазначимо, що чинний контракт між Анатолієм Трубіним та Шахтарем діє до літа наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі розглядає варіант із придбанням Трубіна.