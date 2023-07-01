Україна

Керманич "синьо-жовтих" дав свій коментар.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань виступив на прес-конференції напередодні чвертьфінального поєдинку Євро-2023 (U-21) проти команди Франції.

Франція U-21 — Україна U-21: прогноз букмекерів на матч молодіжного ЄВРО-2023

Про кадрові проблеми та чи готов зіграти Михайло Мудрик:

"Зараз у нас є невеликі пошкодження, у деяких гравців вони більш відчутні. Наприклад, у В’юнника — його участь у грі під питанням, вирішимо в день матчу. Що стосується Мудрика, то він уже два дні працює в загальній групі. Цілком можливо, що він вийде на поле".

Проте, що з 1/4 фіналу починає працювати VAR:

"Ми підходимо до цілком стандартної для європейського футболу ситуації, коли всі матчі проходять із системою VAR. Ми повинні бути максимально сконцентрованими, із самого початку розуміти, що є відеоповтори. Це стосується не тільки лінії захисту, а й усіх гравців на полі, дисципліни в цілому".

Про сильні сторони збірної Франції U-21:

"Збірна Франції — одна з найсильніших збірних, з якими ми зустрічаємося на цьому турнірі. Там гравці, які практично всі виступають у топ-чемпіонатах. Це вже багато про що говорить. В індивідуальному плані вони дуже сильні, ми це самі побачили у відборі, коли проводили з ними два поєдинки. Для нас завтра дуже важлива гра, яка пройде в компонентах тет-а-тет, коли потрібно вигравати мікродуелі, які будуть виникати на полі.

Маю на увазі гру один в один, на близьких відстанях, де гравці збірної Франції мають високу майстерність. Але ми повинні бути готовими, бути дисциплінованою, компактною командою, незважаючи на це, відповідати своїм рівнем гри, від якого ми не збираємося відходити. Нехай суперник підлаштовується під нас".

Про мотивацію:

"Кращим стаєш, коли граєш із найкращими. Я хлопцям про це сказав. Вони гратимуть із найкращими футболістами, можливо, найкращою командою турніру. Для нас головна мотивація — стати кращими за них. Тож якщо ми завтра виграємо, то ліпшої мотивації й не вигадаєш. Це перевірка для нашого колективу. Я вважаю, що мої хлопці заслуговують на більше. Найкраща мотивація — ставати найкращими серед найкращих", — наводить слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться 2 липня о 22:00 за київським часом.

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