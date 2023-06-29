Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у матчі нашої молодіжної збірної проти Франції.

У рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 між собою зіграють збірні Франції та України.

Французи посіли перше місце у своїй групі: вони обіграли Італію (2:1), Норвегію (1:0) та Швейцарію (4:1).

Щодо українців, то вони посіли друге місце у своєму квартеті. Колектив Руслана Ротаня обіграв Хорватію (2:0), Румунію (1:0) та зіграв унічию з Іспанією (2:2).

За версією букмекерів, збірна Франції – фаворит на те, щоб вийти у наступну стадію. Прохід французів оцінюється коефіцієнтом 1.32.

Щодо України, то прохід "синьо-жовтих" до півфіналу оцінюється коефіцієнтом 3.73.

Тож на що ставити?

Ми віримо у нашу молодіжну команду, тому готові ризикнути. Пропонуємо зробити це разом із нами, обравши ставку "Результат без нічиєї" – перемога України. Коефіцієнт – 3.95.

Матч Франція U-21 – Україна U-21 відбудеться 2 липня о 22:00 за київським часом.

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