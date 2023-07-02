Україна

Ще одне посилення для черкаської команди, яка готується до дебюту в УПЛ.

Новачок української Прем'єр-ліги ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Інгульця Максимом Ковальовим.

Деталі угоди із 34-річним українцем не розголошуються.

"Через декілька днів після стикових матчів мені зателефонували, ми поспілкувалися, мені запропонували гарні умови та я погодився.

Стикові матчі були важкими, особливо в емоційному плані. Дуже погано, що ми з Інгульцем дійшли до цих матчів. ЛНЗ був дуже агресивним. Ми розуміли, що легко не буде, вони ставили задачу вийти в УПЛ, а нам було потрібно зберегти це місце, було важко, але як кажуть переміг сильніший.

Я стежив за ЛНЗ, я спостерігав за Першою лігою, дивився матчі проти Полісся, Оболоні. Колектив дуже хороший, мене зустріли добре, хлопці всі веселі, позитивні.

У ЛНЗ сподобався настрій команди, вони грають у футбол, мають свій стиль гри, атакують, мають великий азарт, багато бажання, бачив тільки запаленні очі, будемо сподіватися, що з таким самим бажанням продовжимо грати в УПЛ, тому що це потрібно зараз нам, багато самовіддачі та боротися за кожен сантиметр поля. Тільки так перемагають!", - сказав Ковальов.

Ковальов був капітаном Інгульця, який за підсумками минулого сезону вилетів з УПЛ, поступившись у стикових матчах тому ж таки ЛНЗ. Він виступав за команду із Петрово з 2018 року.

Минулого сезону Ковальов провів 24 матчі, в яких забив три м'ячі.

Раніше ЛНЗ уклав контракти з Максимом Прядуном та Геннадієм Пасічем.