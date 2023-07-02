Україна

Коментар футболіста після приходу в новий клуб.

Ексгравець та капітан Інгульця Максим Ковальов дав перше інтервʼю в складі ЛНЗ.

"Через декілька днів після стикових матчів мені зателефонували, ми поспілкувалися, мені запропонували гарні умови та я погодився.

Якими для тебе були матчі проти ЛНЗ в стиках за УПЛ? Були важкі матчі, особливо в емоційному плані, дуже погано, що ми з Інгульцем дійшли до цих матчів. ЛНЗ був дуже агресивним. Ми розуміли, що легко не буде, вони ставили задачу вийти в УПЛ, а нам було потрібно зберегти це місце, було важко, але як кажуть, переміг сильніший.

Що сподобалось у грі нової команди? Настрій команди, вони грають у футбол, мають свій стиль гри, атакують, мають великий азарт, багато бажання, бачив тільки запалені очі, будемо сподіватися, що з таким самим бажанням продовжимо грати в УПЛ, тому що це потрібно зараз нам, багато самовіддачі та боротися за кожен сантиметр поля. Тільки так перемагають", — цитує гравця офіційний сайт ЛНЗ.

Минулого сезону Ковальов провів 24 матчі, в яких забив три м'ячі.

Раніше ЛНЗ уклав контракти з Максимом Прядуном та Геннадієм Пасічем.