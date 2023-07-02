Україна

Слова гравця молодіжки перед вирішальним поєдинком.

Захисник молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко висловився перед матчем з Францією в 1\4 фіналу Євро-2023.



"Ми перебуваємо в гарному настрої, у команді чудова атмосфера. Звісно, раді виходу у чвертьфінал і будемо намагатися здобути в ньому гарний результат для нашої збірної, країни та воїнів. Тому будемо стовідсотково викладатися на полі.



У збірній Франції дуже сильні індивідуально футболісти. Проти них нам потрібно зіграти командно. Якщо нам це вдасться, то ми матимемо всі шанси на позитивний результат. Зараз ми в самому розпалі змагань і хочемо пройти якнайдалі", — сказав Вівчаренко в коментарі Суспільному.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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