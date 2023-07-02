Україна

Слова гравця молодіжки перед вирішальним поєдинком.

Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько висловився перед матчем з Францією в 1\4 фіналу Євро-2023.

"Звичайно, ми готові до поєдинку. Хочемо і сподіваємось лише на перемогу, щоб вийти у півфінал. Нині на європейській першості всі команди приблизно рівні. І всі ті, що грали на груповому етапі, і ті, які пробилися до чвертьфіналу. Я чекаю на хороший матч", — сказав Олег Очеретько в коментарі Суспільному.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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