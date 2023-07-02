Україна

Форвард збірної України не допоможе нашій команді.

Сьогодні молодіжна збірна України протистоятиме одноліткам з Франції в боротьбі за путівку у півфінал Євро-2023.

Як повідомляє Суспільне, гру пропустить нападник Богдан В'юнник. Він зазнав ушкодження руки у заключному поєдинку групової стадії проти Іспанії (2:2).

Таким чином, збірна Україна має другу втрату у лінії нападу перед грою проти Франції. Не допоможе команді й форвард Владислав Ванат, який отримав 2-матчеву дискваліфікацію після гри другого туру проти Румунії — вона спливає саме проти Франції.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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