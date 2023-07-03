Україна

Вінгер дав свій коментар.

У рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України обіграла Францію (3:1). Свій коментар дав вінгер "синьо-жовтих" Михайло Мудрик.

"Все класно, сьогодні ми були кращими, ніж французи. Радіємо, але тільки сьогодні. Ідемо крок за кроком. Наша мета — виграти кубок.

Пас на Судакова? Він правильно сказав в інтерв'ю, що зазвичай все було навпаки, він мені віддавав, а я забивав. Я все для свого друга роблю, нехай тільки забиває. Я продаю його просто.

Журналістка запитала, чи варто чекати Судакова в Челсі, на що Мудрик відповів: "Було б здорово".

Про майбутній матч у півфіналі проти Іспанії U-21:

"Ми 100% ще переглянемо ту гру з Іспанією. Це для нас буде як лист, на якому все написано. Як нам краще проти них гратиме", — сказав Михайло Мудрик в ефірі телеканалу Суспільного.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21.