У двох футболістів закінчилися контракти із столичним клубом.
Євген Корохов та Сергій Машталір, ФК Оболонь
04 липня 2023, 09:17
Захисник Євген Корохов та півзахисник Сергій Машталір залишили склад Оболоні. Про це повідомляє прес-служба клубу.
В обох футболістів закінчились контракти зі столичним клубом, який вийшов в УПЛ за підсумками минулої кампанії.
Минулого сезону Корохов, який продовжить кар'єру в Ниві Бузовій, провів 13 матчів у Першій лізі. На рахунку Машталіра п'ять поєдинків і лише 27 зіграних хвилин.
Тим часом, склад киян поповнив захисник Владислав Приймак, який у складі нової команди виступатиме під третім номером. Останнім клубом 26-річного українця були львівські Карпати.
Минулого сезону Приймак провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.
Раніше повідомлялось, що Оболонь посилила лінію нападу.