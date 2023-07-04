Україна

У двох футболістів закінчилися контракти із столичним клубом.

Захисник Євген Корохов та півзахисник Сергій Машталір залишили склад Оболоні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

В обох футболістів закінчились контракти зі столичним клубом, який вийшов в УПЛ за підсумками минулої кампанії.

Минулого сезону Корохов, який продовжить кар'єру в Ниві Бузовій, провів 13 матчів у Першій лізі. На рахунку Машталіра п'ять поєдинків і лише 27 зіграних хвилин.

Тим часом, склад киян поповнив захисник Владислав Приймак, який у складі нової команди виступатиме під третім номером. Останнім клубом 26-річного українця були львівські Карпати.

Минулого сезону Приймак провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти.

Раніше повідомлялось, що Оболонь посилила лінію нападу.