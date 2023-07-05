Данець переходить в бельгійський клуб.
КАСПЕР ДОЛЬБЕРГ, GETTY IMAGES
05 липня 2023, 09:59
Нападника Ніцци Каспер Дольберг близький до переходу в бельгійський Андерлехт, повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, Ніцца та Андерлехт вже узгодили суму трансферу в розмірі 5 млн євро. Французький клуб з радістю відпустить футболіста після двох його невдалих оренд у Севілью та Гоффенгайм.
У минулому сезоні Дольберг зробив 1 асист у 8 матчах за Севілью і забив 2 м'ячі в 14 матчах за Гоффенгайм.
Раніше повідомлялось, що Тухель хоче бачити Тюрама-Ульєна в Баварії.