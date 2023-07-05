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Данець переходить в бельгійський клуб.

Нападника Ніцци Каспер Дольберг близький до переходу в бельгійський Андерлехт, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, Ніцца та Андерлехт вже узгодили суму трансферу в розмірі 5 млн євро. Французький клуб з радістю відпустить футболіста після двох його невдалих оренд у Севілью та Гоффенгайм.

У минулому сезоні Дольберг зробив 1 асист у 8 матчах за Севілью і забив 2 м'ячі в 14 матчах за Гоффенгайм.

Раніше повідомлялось, що Тухель хоче бачити Тюрама-Ульєна в Баварії.