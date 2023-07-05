Футболіст відправляється в Бундеслігу.
Тіагу Томаш, сайт Вольфсбурга
05 липня 2023, 15:23
Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Спортінга Тіагу Томаша.
Контракт Томаша із "вовками" розрахований до червня 2027 року. Нападник виступатиме за новий клуб під 11-м номером.
З початку 2022 року Томаш виступав на правах оренди за Штутгарт. Минулого сезону португалець забив 3 голи у 20 матчах.
Раніше повідомлялось, що Тоттенгем розпочав прямі переговори з Вольфсбургом щодо ван де Вена.