Україна

Традиційно УЄФА "уважно стежить" за ситуацією.

Сьогодні, 5 липня, на ім'я першого віце-президента УАФ Анатолія Дем'яненка надійшов лист від директора УЄФА Зорана Лаковича щодо судової справи проти президента УАФ Андрія Павелка.

"Шановний перший віце-президенте! Ми посилаємося на Ваш лист від 20 червня 2023 року щодо поточних розслідувань проти президента Української асоціації футболу (УАФ) пана Андрія Павелка.

З великим занепокоєнням ми беремо до відома обставини, що призвели до передачі справи з Києва до суду у Львові та подальшого рішення про зміну запобіжного заходу панові Павелку на тримання під вартою.

Тим часом нам повідомили, що апеляційна скарга на рішення подана до Львівського апеляційного суду, а слухання призначено на 7 липня 2023 року після того, як спочатку було заплановано на 30 червня 2023 року. Ми просимо Вас негайно інформувати нас про будь-які подальші події.

Насамкінець хочемо запевнити Вас, що ми продовжуватимемо уважно стежити за цією справою та постійно оцінюватимемо необхідність вжиття будь-яких додаткових заходів. Це може включати оцінку можливих порушень Статуту УЄФА, зокрема щодо обов’язку УАФ самостійно управляти та контролювати свої справи.

Ми цінуємо Вашу співпрацю в цьому питанні та залишаємося у Вашому розпорядженні", — йдеться в листі Лаковича.

Раніше повідомлялося, що генсека УАФ Юрія Запісоцького доставили до суду в автозаку у кайданках.