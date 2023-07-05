Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 5 липня 2023 року, 18:00.

Київське Динамо провело свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Команда Мірчі Луческу розпочала збори з перемоги над Динамо з Бухареста з рахунком 4:1.

У складі "біло-синіх" відзначилися Волошин, Царенко, Дубінчак та Кабаєв. У суперника – Бані.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Динамо Бухарест:

Динамо Київ – Динамо Бухарест 4:1

Голи: Волошин, 10, Царенко, 18, Дубінчак, 66, Кабаєв, 73 – Бані, 40.

Динамо Київ: Моргун (Ігнатенко, 70) – Караваєв (Діалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Біловар, 46), Дубінчак – Андрієвський (Малиш, 23), Царенко, Волошин (Шепелєв, 46), Лєднєв (Яцик, 46), Шапаренко (Беніто, 46) – Горбач (Кабаєв, 46).

Динамо Бухарест (стартовий склад): Дуймович, Родрігес, Джафер, Бена, Грігоре, Амзар, Росу, Іглесіас, Бані, Гезалі, Абдалла.

Попереджений: Попов.