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Наставник "молодіжки" поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у півфіналі Євро-2023 проти Іспанії (1:5).

"Потрібно, мабуть, привітати Іспанію з перемогою. Що стосується нас, вважаю, що хлопцям не вистачило банального відновлення. Ми не хотіли якихось відмазок, але те, як ми...

По-перше, гра два на третій, як ми добиралися, як просиділи в якійсь конурі в аеропорту, нас затримали на п'ять годин. Прилетіли й фактично півдня витратили, щоб добратися до Бухаресту.

Ви бачили самі, що хлопці дуже хотіли очима, але ноги не бігли. Відновлення грає ключову роль, тому це дійсно сьогодні вплинуло на результат. Мабуть, сьогодні просто не наш день. Очевидно.

Помилки завжди будуть. Іспанці дуже сильна команда, якраз коли у них є простір. На жаль, сьогодні ми цей простір їм давали. Все було в наших руках, але треба повернутися до того, що не було відновлення. Хлопці банально не встигали за свіжішими суперниками.

Ми повинні прийняти цей результат таким, яким він є. Ми дійшли до півфіналу. Коли ми два роки тому збиралися цим колективом, то ніхто не міг уявити, що ми будемо в півфіналі грати", - сказав Ротань в інтерв'ю Суспільне.

Раніше своїми думками після гри з Іспанією поділився воротар Анатолій Трубін.