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Український хавбек поділився своїми думками про півфінал молодіжного Євро-2023 проти Іспанії.

Півзахисник молодіжної збірної України Дмитро Криськів прокоментував поєдинок 1/2 фіналу Євро-2023 проти Іспанії, який він пропускає через дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

"Дуже прикро, що сьогодні пропускаю гру, досі корю себе за те, що не можу допомогти своїй команді. Пам’ятаю першу гру — хоч матч був у інших складах, але вважаю, що в обох команд був стиль, який нав’язують головні тренери — такий комбінаційний футбол.

Я вважаю, що в першій грі ми ні в чому не поступалися, а навпаки були ближчими до перемоги. Іспанці показали добрий пресинг та атакувальний футбол, але сподіваюся, що сьогодні фортуна буде на нашій стороні й ми зможемо здобути перемогу", — сказав Криськів в інтерв'ю Суспільне.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 розпочався о 22:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.