Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 5 липня 2023 року, 22:00.

У рамках півфіналу молодіжного Євро-2023 збірна України розгромно поступилася Іспанії (1:5).

Перемогу іспанцям принесли забиті м'ячі у виконанні Руїса, Сансета, Бланко, Ороса та Гомеса. У "синьо-жовтих" єдиним результативним ударом відзначився Бондаренко.

В іншому півфіналі Англія розібралася з Ізраїлем, здобувши путівку до фіналу Євро-2023, який пройде 8 липня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія U-21 — Україна U-21 у матчі 1/2 фіналу ЄВРО-2023:

Іспанія U-21 — Україна U-21 5:1

Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, С. Гомес, 78 — Бондаренко, 13



Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко (Бернабе, 75), Баена (Вейга, 75) — Родрі (Барренечеа, 59), Сансет (Орос, 59), С. Гомес (Рікельме, 80) — Руїс.



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко (Брагару, 61) — Бражко (Желізко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) — Назаренко (Кащук, 46), Судаков, Мудрик — Сікан (Ванат, 61).



Попередження: Бланко — Сич.