Україна

Захисник киян — про збори та новий контракт.

Захисник Динамо Антон Боль прокоментував першій товариський матч проти Динамо Бухарест, а також подовження контракту з клубом.

"Все добре, триває підготовка до сезону, ми зараз більше працюємо над функціональною підготовкою і намагаємося покращити наші ланки в атаці та обороні. В Києві пройшов перший етап підготовки, скоро збірники нас наздоженуть, і ми працюватимемо усі разом.

Перший контрольний матч (проти Динамо Бухарест 4:1 — прим. ред.)? Поєдинок був хороший, ми виклалися на усі 100%, незважаючи на те, що це була лише перша гра на зборах. Вважаю, ми провели хороший поєдинок.

Чи сподівалися на таку яскраву перемогу? Ні, адже команда суперника вже закінчує збори, а ми лише починаємо їх. Зважаючи на це, повторюся, ми зіграли добре. Думаю, цю гру ми будемо розбирати найближчими днями.

Новий контракт з Динамо? Перш за все, дякую тренерському штабу за довіру, за те, що продовжили співпрацю зі мною. Намагатимуся викладатися ще більше, ніж раніше, щоб завоювати місце в основному складі. У мене лише одна ціль – грати в основному складі та щоб Динамо стало чемпіоном України", — сказав Боль.

Раніше повідомлялося, що Динамо оголосило про продовження контракту із захисником Максимом Дячуком.