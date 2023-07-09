Італія

Римський клуб вже розпочав переговори щодо трансферу 29-річного італійця.

Нападник Наполі Маттео Політано може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного італійця зацікавлений Лаціо, керівництво якого вже розпочало переговори щодо можливого трансферу футболіста.

Також зазначається, що Політано — другий вибір "орлів", а пріоритетний варіант — Доменіко Берарді із Сассуоло.

Минулого сезону Політано провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири результативні передачі.