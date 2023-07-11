Україна

Нова угода з 19-річним українцем розрахована на п'ять років.

Луганська Зоря на своїй сторінці у Facebook оголосила про продовження контракту з воротарем Олександром Сапутіним.

Нова угода з 19-річним українцем розрахована до літа 2028 року.

Минулого сезону Сапутін провів 15 поєдинків, з яких вісім на нуль при 12 пропущених м'ячах.

Нагадаємо, Сапутін потрапив до списку зі 100 претендентів на нагороду Golden Boy-2023, яка вручається найкращому молодому гравцю в Європі до 21 року.