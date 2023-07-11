Україна

Вказано, що відповідне рішення сьогодні ухвалив Шевченківський суд міста Львів.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті повідомила про те, що Шевченківський суд міста Львів не продовжив рішення про відсторонення Андрія Певалка від посади президента організації, посилаючись на інформацію від своїх адвокатів.

"Суд не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ. Про це прес-службу повідомили адвокати асоціації.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив Шевченківський суд міста Львів.

Крім того, зауважимо, що вказане рішення про відсторонення, продовження терміну дії якого постійно вимагали прокурори, так і не вступило в законну силу", — сказано в заяві на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, раніше слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львів Галина Білинська задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу президенту Української асоціації футболу.

Суддя постановила змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб, а саме до 14 серпня включно.