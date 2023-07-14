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Арі Моура — гравець ФК Металіст 1925.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті повідомив про оренду 26-річного бразильського півзахисника Арі Моуру.

Строк орендної угоди на один рік з правом викупу.

Арі Моура народився у бразильскому місті Куараі, штат Ріу-Гранді-ду-Сул. На професійному рівні грав за бразильські клуби Толеду, Метрополітано, Конфьянса, Бразіл ді Пелотас, Шапекоенсе, Пайсанду та ізраїльські клуби Бней Сахнін та Секція Нес-Ціона.



У Металісті 1925 буде виступати під 7-м номером.

Раніше повідомлялось, що Металіст 1925 подовжив контракт з Безуглим.