Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками щодо підготовки команди до нового сезону.

Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко прокоментував нічийний результат у контрольному матчі проти вінницької Ниви (0:0).

"Не готувалися якось конкретно саме до цієї гри. В нас є чіткий план тренувань. Команда зараз працює під серйозним навантаженням — по два тренування в день. Через це сьогодні було багато технічного браку. Навіть ті, хто добре працює з м'ячем — сьогодні помилялися.

Але головне — не сьогоднішня гра, а матчі чемпіонату. Попереду багато роботи: як в тактичному плані, так і над фізичними кондиціями. Розуміємо, яким важким буде чемпіонат. Тому треба працювати над усіма компонентами гри.

Нам поки не вистачає якісної взаємодії між гравцями. Але в нас багато новачків, є футболісти на перегляді. В усіх різний ступінь готовності. Час ще є — будемо додавати.

Нива сьогодні грала дуже вмотивовано. Так завжди, коли нижча за рангом команда грає проти вищої за рангом. Хлопці хотіли себе показати на фоні команди УПЛ. Я давно знаю Василя Малика — його підопічні завжди грають у швидкісний футбол. Сьогодні вони також показали добротну гру.

Ми продовжуємо готуватися до сезону. Завтра в нас ранкове тренування. Одразу потому їдемо до Львова і там готуємося до гри з Карпатами 17 липня. Розберемо сьогоднішній матч і виправлятимемо помилки. В нас зараз дуже насичений графік. В понеділок граємо з Карпатами і через день зіграємо з Кривбасом. Обидві команди демонструють потужний футбол. Перевіримо себе на фоні сильних суперників", - наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Верес на своєму полі прийме чемпіона Першої ліги — Полісся. Гра відбудеться 28 липня, о 19:00 за київським часом.