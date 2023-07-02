Україна

Для рівненського клубу це перші літні новачки.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із півзахисниками Олександром Кучеренком та Андрієм Кухаруком, а також нападаючим Максимом Марусичем.

Угоди із трьома колишніми гравцями Інгульця розраховані на один рік.

Минулого сезону Кучеренко провів 29 матчів, у яких забив один гол. На рахунку Кухарука 26 матчів. Марусич відіграв 26 зустрічей та забив два м'ячі.

Зазначимо, що раніше Верес очолив колишній тренер Інгульця Сергій Лавриненко, який замінив Юрія Вірта.