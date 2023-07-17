Україна

Чемпіон України продовжує працювати над підсиленням складу.

Шахтар відмовився від ідеї викупу лівого захисника Андерлехта Богдана Михайліченка, тому шукав підсилення цієї позиції.

Як повідомляє видання Globo, "гірники" ведуть перемовини про підписання контракт з ексфутболістом Атлетіко Паранаенсе Педріньо.

Очікується, що сторони підпишуть угоду на п'ять років. Агенти та сам 21-річний гравець наразі прибули в Роттердам, де проходять збір підопічні Патріка Ван Леувена.

До розірвання контракту з Атлетіко Паранаенсе Педріньо встиг награти за команду 69 матчів, в яких відзначився двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший Педріньо, якого Шахтар купляв у Бенфіки, продовжить виступати за Атлетіко Мінейро.