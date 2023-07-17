Чемпіон України продовжує працювати над підсиленням складу.
Педріньо, фото getty images
17 липня 2023, 19:32
Шахтар відмовився від ідеї викупу лівого захисника Андерлехта Богдана Михайліченка, тому шукав підсилення цієї позиції.
Як повідомляє видання Globo, "гірники" ведуть перемовини про підписання контракт з ексфутболістом Атлетіко Паранаенсе Педріньо.
Очікується, що сторони підпишуть угоду на п'ять років. Агенти та сам 21-річний гравець наразі прибули в Роттердам, де проходять збір підопічні Патріка Ван Леувена.
До розірвання контракту з Атлетіко Паранаенсе Педріньо встиг награти за команду 69 матчів, в яких відзначився двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший Педріньо, якого Шахтар купляв у Бенфіки, продовжить виступати за Атлетіко Мінейро.