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Форвард "гірників" поділився своїми думками щодо підготовки команди до старту сезону.

Нападник донецького Шахтаря Богдан В'юнник прокоментував своє повернення до розташування "гірників", а також розповів про підготовку команди до старту нового сезону.

"Відчуваються тяжкі навантаження. Команда працює на сто або двісті відсотків, тому команда стане ще краще. Я вже звик до цього ритму, тому що у минулому році було теж саме. Я готовий тренуватися, доводити та грати.

Бігаємо і спимо, тому що тяжкі навантаження. Не пам'ятаю, щоб минулого року було таке. Ми їмо, що нам дають наші фізіотерапевти. Сон — це також дуже важливо. І п'ємо вітаміни.

Особисто для себе я зрозумів вимоги від тренерського штабу. Коли ти це розумієш – все легко і ти отримуєш задоволення від футболу. Хочу довести тренерському штабу, що я гідний виступати за першу команду Шахтаря та грати в основному складі.

Минулий Євро-2023? По-різному можна говорити. Коли ми тільки-но починали, ще до першої гри, всі говорили, що ми не вийдемо з групи, а коли обіграли французів — хотіли виграти Євро. Тому 50 на 50, але я вважаю, що вихід на Олімпійські ігри – гарне досягнення.

Що покаже Шахтар у цьому сезоні? Ми не робимо гучних висловів. Будемо йти від гри до гри, але Шахтар був чемпіоном і стане зараз", - наводить слова В'юнника прес-служба "гірників".

Зазначимо, що свій наступний спаринг Шахтар проведе проти голландського Аякса. Зустріч відбудеться у вівторок, 18 липня, о 15.00 за київським часом.