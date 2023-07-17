Україна

Завершився контрольний поєдинок.

Рівненський Верес поступився першоліговим львівським Карпатам у контрольному матчі. Поєдинок відбувся на стадіоні Україна і, на прохання команди-господарів, пройшов у закритому режимі.

Підлепенець відкрив рахунок наприкінці першого тайму, після чого, вже на початку другої половини, Верес зрівняв рахунок, проте під фінальний свисток Галенков приніс львівянам перемогу.

Карпати - Верес — 2:1 (1:0)

Верес (стартовий склад): Когут — Балан, Вовченко, Курко, Гагун, Кухарук, Кучеров, гравець на перегляді, Блізніченко, В.Шарай, Марусич.

Головний тренер: Сергій Лавриненко.

Голи: Підлепенець (42), Галенков, (88) – гравець на перегляді (49).