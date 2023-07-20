Україна

Футболіст приєднався до харківського колективу.

Металіст 1925 уклав контракт з 22-річним українським нападником Олексієм Сидоровим. Про це повідомляється на офіційному сайті харків'ян.

Строк угоди на п'ять років.

На професійному рівні Сидоров виступав за запорізький Металург, за юнацьку команду провів 24 матчі — 15 голів. За основний склад зіграв у 74 матчах та відзначився 30 голами.



Основна позиція - нападник. У Металісті 1925 буде виступати під 97-м номером.

Раніше повідомлялось, що Металіст 1925 орендував бразильського хавбека Моуру.