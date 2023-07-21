Новачок львівської команди поділився своїми думками після повернення в Україну.
Олексій Сич, ФК Рух
21 липня 2023, 10:59
Захисник Руху Олексій Сич прокоментував своє повернення в українську Прем'єр-лігу, а також львівську команду.
"Емоції після повернення дуже хороші. Радий повернутися в Україну, до Руху. Практично рік не бачились з хлопцями. Звісно, підтримував з багатьма зв’язок на відстані. Притула, Дідик, Сапуга… З Ростиславом Ляхом, до прикладу, перетинались у молодіжній збірній. Прийняли гарно, дякую їм за це.
За матчами Руху стежив. Переглядав багато їхніх ігор в минулому чемпіонаті. Команда демонструвала досить непоганий футбол, особливо було приємно дивитись за молоддю. Радий за наших юніорів, які вдруге виграли чемпіонат України і закрили роти усім диванним критикам, які скептично поставились до їхнього успіху у позаминулому сезоні.
Тренування дуже інтинсивні, але це не дивно, адже тривають збори. Зізнаюсь, трохи важкувато, адже в мене була певна пауза у тренувальному процесі, тож потрібно трохи більше часу, щоб так би мовити влитись у команду.
Керівництво команди ставить перед гравцями та тренерським штабом тільки найвищі цілі. Упевнений, кожен зі свого боку буде для цього викладатись на максимум. Для мене особисто головна ціль – це самосдосконалюватись, кожного тренування, кожної гри показувати, на що я здатен", - наводить слова Сича прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Рух заявив про готовність профінансувати УПЛ ТБ у сезоні-2023/24.