Україна

Новачок львівської команди поділився своїми думками після повернення в Україну.

Захисник Руху Олексій Сич прокоментував своє повернення в українську Прем'єр-лігу, а також львівську команду.

"Емоції після повернення дуже хороші. Радий повернутися в Україну, до Руху. Практично рік не бачились з хлопцями. Звісно, підтримував з багатьма зв’язок на відстані. Притула, Дідик, Сапуга… З Ростиславом Ляхом, до прикладу, перетинались у молодіжній збірній. Прийняли гарно, дякую їм за це.

За матчами Руху стежив. Переглядав багато їхніх ігор в минулому чемпіонаті. Команда демонструвала досить непоганий футбол, особливо було приємно дивитись за молоддю. Радий за наших юніорів, які вдруге виграли чемпіонат України і закрили роти усім диванним критикам, які скептично поставились до їхнього успіху у позаминулому сезоні.

Тренування дуже інтинсивні, але це не дивно, адже тривають збори. Зізнаюсь, трохи важкувато, адже в мене була певна пауза у тренувальному процесі, тож потрібно трохи більше часу, щоб так би мовити влитись у команду.

Керівництво команди ставить перед гравцями та тренерським штабом тільки найвищі цілі. Упевнений, кожен зі свого боку буде для цього викладатись на максимум. Для мене особисто головна ціль – це самосдосконалюватись, кожного тренування, кожної гри показувати, на що я здатен", - наводить слова Сича прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Рух заявив про готовність профінансувати УПЛ ТБ у сезоні-2023/24.