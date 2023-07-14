Україна

Коуч "жовто-чорних" задоволений прогресом молоді.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував виїзну перемогу над Минаєм (1:0) у контрольному спарингу.

"Зрозуміло, що хлопці діють під навантаженнями, але першим таймом залишились задоволені. Другий тайм – трохи гірше, підсіли. Команда проводить два матчі за день, прагнемо, щоб всі зіграли по 90 хвилин. Але тішить те, що молоді футболісти показали досить якісний футбол. Виконували наші вимоги, тому ми задоволені цією грою. Тішить, що кінцівка матчу була за нами. Дуже важливо грати сконцентровано, оскільки голи переважно забивають на початку матчів або наприкінці.

Що стосується голу Непейпієва, то це індивідуально сильний футболіст, який може вирішувати моменти. Але ще треба багато працювати, як і всім хлопцям, що сьогодні грали, адже це дорослий футбол, перехід буде непростим. Хочеться, щоб вони не одну гру добре провели, а, щоб у них була стабільність.

Звертати увагу Карабіну на незабитий пенальті не буду – не виконав, нічого страшного. Звичайно, в чемпіонаті це буде важливо, оскільки для нашої команди кожен гол має значення.

Столярчуку наклали п’ять швів, думаю, він швидко розпочне тренування. Бойко та Касарда, які вийшли на заміну, – молоді хлопці, я хочу, щоб вони якнайшвидше пробували себе в дорослому футболі, та й не лише вони. Не звертаю увагу на вік – якщо хлопці якісно працюють, то будемо давати їм шанс", — сказав наставник в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Раніше повідомлялось, що Рух-2 візьме участь у Другій лізі.